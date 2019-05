VIDEO - Exercice incendie à la cathédrale de Strasbourg

Strasbourg, France

Un exercice incendie s'est tenu à la cathédrale de Strasbourg, lundi 13 mai. Il a mobilisé un fourgon, une grande échelle et une quinzaine de sapeurs-pompiers en début d'après-midi, à partir de 14h40. L'intervention, qui mettait en scène un départ de feu dans le comble du bras nord du transept de l'édifice, a duré une heure environ.

Un exercice qui était prévu bien avant le drame de Notre-Dame-de-Paris, le 15 avril dernier. "Dans les jours qui ont suivi, on s'est posé la question si on maintenait ou pas l'exercice. On ne voulait pas qu'il soit perçu comme un exercice en réaction à une situation", explique Romuald Schnell en charge de la sécurité incendie et de la sûreté de la cathédrale à la Direction régionale des affaires culturelle du Grand Est.

Exercice incendie dans la cathédrale de Strasbourg l'évacuation se déroule dans le calme pic.twitter.com/DUnznqSgbb — France Bleu Alsace (@bleualsace) May 13, 2019

"Finalement, nous l'avons maintenu, ajoute Romuald Schnell. Pour nous c'est vraiment quelque chose d'important, que tout cela soit testé, que les équipes du Service d'incendie et de secours du Bas-Rhin soient formées, qu'elles connaissent mieux la cathédrale et de chercher à s'améliorer."

Au moins un exercice par an est organisé en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (DRAC) et le Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin.