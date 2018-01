Périgueux, France

A la voir, toute calme et silencieuse, dans les bras de sa maman, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais attention, Eyleen aime bien les surprises. "J'étais sur mon canapé en train de regarder la télé, explique Aurélie, la maman. Normalement elle était prévue pour le 20 janvier, mais j'ai perdu la poche des eaux vers 2h du matin". Eyleen arrive ! Premier bébé d'Aurélie, 25 ans, et du papa qui, à ce moment là... fête tranquillement le nouvel an, sans se douter que sa fille en a décidé autrement. "Sur le moment, personne ne répondait car ils faisaient tous la fête ! raconte Aurélie. Du coup j'ai récupéré le papa qui a fini de nous amener ici à la maternité." Eyleen naît à 8h42. Elle pèse 3 kg pour 49 cm. "Un accouchement rapide et parfait", précise la maman, qui apprend alors la deuxième surprise : sa petite fille est le premier bébé de l'année dans le département. "Une sage-femme m'a raconté que d'autres mamans étaient arrivées la veille mais que ma fille avait devancé tout le monde !"

Une anecdote qui se racontera longtemps dans la famille de la petite Eyleen, celle de cette fameuse nuit du 1er janvier où la première périgourdine de l'année 2018 a décidé de pointer le bout de son nez.