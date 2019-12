VIDEO - Faire un emballage cadeaux en moins de 2 minutes et sans scotch

Metz, France

Chacun y va de sa technique, de ses astuces, pour faire un joli paquet. Et certains veulent aussi qu'il soit le plus écolo possible. Alors comment faire un beau paquet cadeau? Pour réussir son emballage cadeau, ce qui compte avant tout, c'est la qualité du papier, explique cette mère de famille qui a déjà fait une quinzaine de paquets pour Noël et que refuse les "papiers glacés allu qui ne tiennent pas", elle préfère le papier cadeau classique.

Sans scotch ou avec du papier kraft

"Sans scotch, c'est plus joli", avance Nathalie, responsable d'une boutique de produits de beauté, Rituals, au centre commercial Muse à Metz, démonstration à l'appui.

Dans son magasin de déco, à Muse, Sandra tient aussi à l'originalité de ses paquets cadeau, avec un papier kraft spécial, et un emballage particulier : "C'est un plus pour nos clients, ils ont les yeux qui brillent quand ils voient l'emballage cadeau, en tant qu'indépendants, ça nous permet de nous démarquer d'autres enseignes".

Sandra, du magasin de déco "Mise en scène" porte une attention toute particulière à l'emballage des cadeaux Copier

Des emballages cadeaux écolos en papier journal, carton ou tissu

Pour ce jeune Messin, Benoit, emballer des cadeaux, c'est plus "une corvée" qu'un plaisir alors autant faire un geste pour la planète : "J'emballe mes cadeaux dans du papier journal, ça évite de gaspiller et de jeter tous ces papiers cadeaux à la poubelle juste après les fêtes, et ça permet une 2e utilisation du papier journal, qui se recycle ensuite". Les boites de cartons, les bocaux en verre et même les chutes de tissu sont aussi de plus en plus utilisés pour des cadeaux de Noël plus écolos.