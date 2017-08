VIDEO Football Le Mans FC : dernier entraînement avant le début de saison en national 2

Les footballeurs du Mans FC ont enchaîné trois entraînements cette semaine avant le premier match ce samedi en national 2. "On vise le maintien et pourquoi une nouvelle montée" nous dit Richard Déziré, l'entraîneur.

Début du championnat de football de national 2 ce samedi. Le Mans FC, (promu) se déplace à Lorient pour la première journée. L'entraîneur et les supporters se veulent confiants.

Le Mans FC garde deux tiers de l'effectif de la saison dernière

"Dans l'ensemble, on a fait une bonne préparation, c'est une préparation de six semaines réussie" nous dit Richard Déziré, l'entraîneur du Mans FC. À part Olivier Vasseur, on n'a pas de blessé avant le début de ce championnat. Les voyants sont au vert et l'équipe est allée crescendo. Sur l'équipe, on a fait un choix important, c'est de garder deux tiers de l'effectif de la saison passée, et on a essayé d'améliorer qualitativement l'ensemble du groupe, que ce soit dans le secteur défensif, au milieu, ou devant. On est plutôt satisfait de nos recrues. Le groupe vit bien et il y a une bonne émulation. Cependant, on a un début de championnat qui sera redoutable parce que l'on se déplace trois fois sur les quatre premiers matchs.

Les objectifs

"On est promu" souligne Richard Déziré, l'entraîneur du Mans FC, "donc il y a un peu moins de pression, mais on est aussi au Mans FC donc il y a une envie de faire un maintien extrêmement rapide, et si maintien rapide il y a, ça nous donnera la possibilité derrière de nous dire que l'on peut, peut-être prétendre à une place dans le premier tiers du classement. Vous savez qu'au Mans, le national 2 n'est qu'une étape..."

Les supporters veulent y croire

Bernard est supporter du Mans FC depuis sept ans. Il vient en moyenne une fois par semaine à l'entraînement et assiste à tous les matchs à domicile : "il y a une très bonne équipe; ils ont du mordant et je pense que l'on va arriver à quelque chose. Ça va plus vite et ils sont plus accrocheurs. Orlane, qui est aussi une fidèle supportrice depuis quatre ans confirme : "rien que sur les entraînements je trouve qu'il y a une vraie différence par rapport à l'année dernière. Ça va plus vite, il y a plus de technique aussi. Les joueurs gèrent mieux le ballon, et je pense que ça va être pas mal pour cette nouvelle saison".

On a hâte d'être sur le terrain

"L'état d'esprit de l'équipe est plutôt très bon" nous dit Romain Dupont, l'un des attaquants du Mans FC. "On a passé beaucoup d'heures ensemble ces dernières semaines et on vit bien. On a appris à se découvrir et tout ça semble plutôt pas mal. Tout le monde a envie de faire sa place pour participer au projet, pour jouer le maximum, rapporter des points, gagner des matchs, et essayer de se faire une place importante dans cette équipe. On a tous hâte d'être sur le terrain".