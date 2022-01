Vidéo "fou rire de la soirée" : deux hommes sont en garde à vue

Deux hommes sont en garde à vue ce mardi, deux jours après la diffusion d'une vidéo signalée par des internautes. Intitulée "fou rire de la soirée", cette vidéo montre les passagers d'une voiture qui agrippent des piétons par le bras et les forcent à courir sur plusieurs mètres.

Un homme s'est rendu de lui-même au commissariat de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) ce mardi vers 5h15. Il a déclaré être l'auteur de la vidéo "fou rire de la soirée". Il dit aussi l'avoir publiée sur les réseaux sociaux. Il a été placé en garde à vue.

Un autre homme avait déjà été placé en garde à vue lundi après-midi pour cette affaire.

Un troisième suspect est toujours recherché.

Deux victimes ont porté plainte dont un homme de 70 ans qui a été légèrement blessé et qui assure qu'il y avait trois hommes dans le véhicule.

La vidéo intitulée "fou rire de la soirée" montre des hommes hilares dans une voiture en marche qui s'amusent à agripper des piétons par le bras et qui les forcent à courir à côté du véhicule avant de les lâcher et de les faire tomber. La vidéo a été tournée dimanche soir à Noisy-le-sec et postée sur les réseaux sociaux.

Une enquête avait été ouverte après le signalement de cette vidéo sur la plateforme Pharos.