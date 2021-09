VIDEO - France 3 : des matinales "totalement régionales" pour plus d'informations locales

Après les écoliers et une partie des étudiants, c'est France 3 qui fait sa rentrée cette semaine, en Gironde. On fait le point sur cette rentrée médiatique ce mercredi 8 septembre 2021 avec Philippe Martinetti, directeur du réseau de France 3.

Depuis ce lundi, France 3 a fait sa rentrée, avec notamment la matinale filmée de France Bleu Gironde, diffusée en simultanée à la radio et sur France 3 Aquitaine. Cette nouvelle grille fait la part belle l'information locale. "On a un important renouvellement de l'offre éditoriale, avec pour la première fois sur le réseau régional et sur l'antenne de France 3, de 7 heures à 11 heures, des matinales totalement régionales", détaille, ce mercredi, Philippe Martinetti, directeur du réseau de France 3, qui a pour ambition "une offre de service public exigeante, de bonne humeur" avec "un lien social qui s'établit avec les auditeurs et avec les téléspectateurs". Avec France Bleu, France 3 est "le premier média global de proximité d'information".