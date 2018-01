France Bleu Bourgogne chez les pompiers - Exercices de plongée

Par Anne Pinczon du Sel, France Bleu Bourgogne

France Bleu Bourgogne passe la journée chez les pompiers. Certains d'entre eux sont spécialisés dans la plongée. Ils interviennent sur l'eau et sous l'eau pour faire des recherches et porter secours. Et ils s'entraînent une fois par mois dans des conditions réelles.