VIDÉO | France Bleu Mayenne embarquée dans la dodoche Cochonou sur le Tour de France... de la pure hystérie !

Une ferveur comme on en a rarement vu en Mayenne ce mercredi ! Des milliers de spectateurs se sont agglutinés sur le parcours du contre-la-montre du Tour de France entre Changé et Laval (5e étape). Des spectateurs excités par le passage des mythiques 2CV Cochonou notamment.

La marque de saucisson Cochonou est présente sur le Tour de France depuis 24 ans. Le succès de ses petits paquets de charcuterie gourmande et ses bobs rouges et blancs reste intact d'année en année. Sur les routes de la Mayenne, pour le contre-la-montre du mercredi 30 juin 2021, les spectateurs étaient extatiques au passage de la caravane.

Les fans de vélo hurlent des messages en tout genre aux caravaniers comme Aurélien. "Je veux du saucisson c'est l'heure de l'apéro" rigole-t-il. "Ça me met presque les larmes aux yeux, c'est que de l'amour en fait !".

À côté de lui, Damien le chauffeur d'une des 2CV. C'est son seizième Tour de France et adore prendre son bol d'amour auprès des gens. "Les gens nous suivent, les gens nous aiment. Donc on les gâte avec le saucisson et les bobs" déclare-t-il.

Le passage de la caravane du Tour de France en Mayenne le 30 juin 2021 © Radio France - Martin Cotta

Au moment de franchir la ligne d'arrivée, pas le temps de souffler pour les équipes Cochonou. Toute la caravane est directement repartie vers Tours, la ville de départ de ce jeudi matin. Tout cela dans un joli concert de Klaxon.