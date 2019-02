VIDÉOS - France Bleu Mayenne fait découvrir aux auditeurs les coulisses de sa matinale

Laval, France

C'était une matinale doublement spéciale ce jeudi sur France Bleu Mayenne. L'ensemble des 44 locales du réseau à recensé les "points noirs" de la circulation en France et France Bleu Mayenne a choisi de se focaliser sur le pont de Pritz, au nord de Laval. Et dans le même temps, la radio a ouvert le studio de la matinale à trois auditeurs pour leur faire découvrir les coulisses de la fabrication de l'information.

A la découverte de la matinale

Maurice, d'Évron, Serge de Bonchamps et Guy de Cigné étaient en studio entre 6h et 9h aux côtés des animateurs et journalistes de France Bleu Mayenne. La veille, déjà, deux d'entre eux ont assisté à la conférence de rédaction, pour voir comment sont choisis les sujets traités à l'antenne et comment les journalistes sélectionnent leurs informations, à l'heure où la défiance envers les médias est de plus en plus forte.

Nos trois auditeurs ont aussi donné leur avis sur ce qui les a surpris, étonnés. Cette matinale est à revivre en vidéo et en son sur notre page Facebook et ci-dessous ! :

Nos trois auditeurs sont arrivés dans les locaux de France Bleu Mayenne vers 5h30 pour suivre la préparation de la matinale et l'ouverture de l'antenne à 6 heures.

Chacun a pu témoigner, en direct, de son ressenti après être passé de l'autre côté du poste :

Nos auditeurs ont aussi suivi Isabelle et Armelle, les deux journalistes matinalières, dans la préparation de leurs journaux :