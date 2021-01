VIDEO -"Juridiquement, l'imprescriptibilité parait très compliquée en matière d'inceste", France Victimes 37

Pour en parler, Marie-Paule Carrey-Le Bas, directrice de l'association France Victimes 37 était l'invitée de France Bleu Touraine ce mardi matin :

"J'entends ces demandes de rendre imprescriptibles les affaires d'inceste. Il n'empêche, l'intérêt de déposer plainte, c'est la poursuite pénale, donc la sanction de l'auteur. Or, pour sanctionner un auteur, _il faut des éléments de preuve_. La parole de la victime a toute sa place évidemment, mais on se rend compte que plus les délais sont longs, plus il est difficile de rapporter certains éléments de preuve".

"Donc, ici, l'imprescriptibilité parait juridiquement très compliquée. Intellectuellement, on comprend l'idée, mais pour que les faits puissent être poursuivis, il me parait nécessaire qu'il y ait malgré tout un délai.

Tout est bon pour libérer la parole et surtout, l'écoute des autres. Bienveillante, non jugeante. Dans une association, à l'école aussi. Tout lieu où il y a un adulte qui peut vous servir de référence est un lieu adapté à révéler la parole".