VIDÉO - "Fugueuse", la série choc de TF1 sur la prostitution adolescente

Cette mini-série de six épisodes est diffusée à partir de ce jeudi soir sur TF1. "Fugueuse" raconte la descente aux enfers de Léa, une adolescente de 16 ans, qui, sous l'emprise d'un homme plus âgé, va tomber dans la prostitution.

"Fugueuse" est l'adaptation d'une série québécoise sur la prostitution adolescente. Michaël Youn et Sylvie Testud jouent les parents de la jeune Léa interprétée par Romane Jolly.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La série, présentée au festival de la fiction de La Rochelle, raconte l'histoire d'une descente aux enfers. Léa est une ado sans histoire. Elle est entourée. Sa famille est aimante. Elle aime la danse et rêve d'en faire son métier. Pourtant un jour, Léa tombe amoureuse d'un homme plus âgé. Très rapidement, elle est sous emprise. Au début, elle pense qu'il va pouvoir l'aider à réaliser ses rêves. Mais, il la manipule. Léa s’enfonce alors dans la prostitution et la violence.

Entre 7.000 et 10.000 mineurs se prostituent en France

Un récent rapport remis au gouvernement par les associations dresse un constat alarmant. Le nombre d'enfants se prostituant en France oscille entre 7.000 et 10.000, selon les associations. Il s'agit quasi uniquement de filles de 15 à 17 ans. Les mineures sont de plus en plus jeunes et souvent vulnérables, dans des situations familiales compliquées ou ayant déjà subi des violences sexuelles.