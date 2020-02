VIDÉO - "Le gouvernement a soudainement décidé que les handicapés coûtaient trop cher" selon Gabrielle Henry

Journée de mobilisation des personnes handicapées mercredi. Elles protestent depuis plus d'un an contre la possible intégration de l'allocation adulte handicapé au sein du futur revenu universel d'activité, ce qui réduirait de moitié l'aide financière qu'elles perçoivent.

Montpellier, France

Ce serait un comble ! Mais pour pouvoir prétendre désormais toucher l'allocation adulte handicapé, les personnes concernées vont peut-être devoir bientôt justifier d'une activité professionnelle, alors qu'elles ont précisément beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Gabrielle Henry, vice présidente de la FNATH à Montpellier, était l'invitée de France Bleu Hérault ce jeudi matin.