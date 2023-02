VIDEO - Gabrielle, quatrième cloche fondue à Villedieu-Les-Poêles pour l'abbaye de Fontevraud

Elle fait 1,28 mètre de hauteur, pèse 1.220 kilos et sonne un ré de la troisième octave ! Voici Gabrielle, la quatrième cloche réalisée par la fonderie manchoise Cornille-Havard de Villedieu-Les-Poêles pour l'abbaye royale de Fontevraud. Elle a été démoulée ce mardi dans l'atelier historique, en présence d'une délégation venue du Maine-et-Loire. Dans la poussière d'argile et sous les applaudissements, la nouvelle cloche a "poussé" son premier cri. "A chaque ouverture de moule, c'est un peu comme une naissance. Sur les grosses cloches, c'est encore plus vrai car toute la partie intérieure du moule est déjà enlevée et on peut donc faire sonner la cloche", explique Paul Bergamo, le directeur de la fonderie sourdine.

Gabrielle a été coulée début février. Il a lui a fallu près d'une semaine pour refroidir. C'est l'aboutissement d'un travail de plus de six mois pour l'artiste Paul Cox. C'est lui qui a signé le décor de quelques 250 motifs réalisés autour de deux spirales. "C'est la première fois que je travaille sur une cloche", sourit Paul Cox. Elle est dédiée à Gabrielle de Rochechouart, abbesse de Fontevraud à la fin du XVIIe siècle. "Plusieurs éléments évoquent sa vie à elle, mais aussi la vie du monastère et des autres ecclésiastiques. Elle évoque aussi la vie paysanne alentour. Et aussi la vie à la cour, car Gabrielle de Rochechouart était la soeur de la favorite de Louis XIV, Mme de Montespan", ajoute l'artiste

Cette cloche s'inscrit dans un un programme "audacieux mêlant art campanaire et contemporain". Depuis 2019, l'abbaye royale de Fontevraud a confié à l'entreprise manchoise le soin de réaliser six cloches, en collaboration avec un artiste :

2019 : Aliénor, conçue avec Nicolas Barreau et Jules Charbonnet

2021 : Richard, avec François Réau

2022 : Pétronille, avec Makiko Furuichi

2023 : Gabrielle, signée Paul Cox

Arrivée à Fontevraud fin mars

L'objectif est de recréer une sonnerie complète de six cloches pour le beffroi de l'édifice, où plus aucune cloche n'a résonné depuis la Révolution française. "L'idée, c'est que dès que les six cloches seront finies, donc en 2025, elles seront encore visibles du public pendant une année dans des micro-architectures dans les jardins. Ce qu'on souhaite, c'est les rassembler dans une seule architecture pour les faire sonner ensemble. L'idée initiale, c'était le beffroi, mais sa structure est un peu fragile et la chambre des cloches date du XIIIe siècle : le ministère de la Culture souhaite les préserver", souligne Emmanuel Morin, le directeur artistique de l'abbaye de Fontevraud.

La cloche doit être chargée le 22 mars. Son arrivée est prévue le 28 mars à l'abbaye de Fontevraud. Elle doit tinter pour la première fois sur place le 1er avril.