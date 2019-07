VIDÉO - A Nîmes, des ateliers pour lutter contre les risques de noyade chez les enfants

Ce lundi 8 juillet, la Fédération Française de Prévention des Risques Domestiques (F.F.P.R.D) et le Club Subaquatique des Pompiers du Gard ont organisé des ateliers pour évaluer le niveau des enfants dans l'eau et leurs capacités à éviter la noyade.

Nîmes, France

1.649 noyades en France en 2018, c'est le nombre de noyades accidentelles en France. Soit 30% de plus par rapport à 2015 (1.266 à l'époque). Elles touchent en majorité les enfants, avec 600 accidents chez les moins de 13 ans. Ces accidents peuvent être évités en redoublant de vigilance.

Evaluer les capacités

Sensibiliser les parents, faire de la prévention, voilà le but des ateliers organisés par la Fédération Française de Prévention des Risques Domestiques (F.F.P.R.D) et le Club Subaquatique des Pompiers du Gard. Ils ont accueilli une centaine d'enfants pour évaluer leurs capacités à nager et voir, si dans une situation dangereuse, ils ont les bons réflexes : ne pas paniquer, réussir à alerter les parents.

Au programme, plusieurs exercices : savoir plonger droit comme un I, bras le long du corps, réussir à rester stable, la tête hors de l'eau pendant cinq secondes, bien savoir gonfler ses poumons pour inspirer et arriver à flotter.

Maintenir la vigilance

"Ça aide les parents à évaluer le niveau dans l'eau de leurs enfants", explique Samuel Mathis, moniteur de plongée du Club Subaquatique des Pompiers du Gard. Mais attention, il ne faut pas baisser la vigilance, précise-t-il. "Le risque zéro noyade n'existe pas, en quelques secondes, un enfant peut se noyer."

A partir de ce test, les moniteurs donnent quelques conseils aux enfants et aux parents. Ils peuvent préconiser de s'inscrire pour prendre des cours supplémentaires.