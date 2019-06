VIDÉO - Gens du voyage, le maire de Lattes en appelle au président de la République

Lattes, France

Le coup de gueule du maire de Lattes pour dénoncer la présence de gens du voyage sur sa commune depuis 10 jours. Le 17 juin, une centaine de caravanes ont envahi un terrain sur le secteur de Maurin à coté du city stade et du parcours de santé. Dès le 18 juin, la préfecture a pris un arrêté pour demander l'évacuation des gens du voyage. La justice a confirmé cet arrêté trois jours plus tard, mais la police n'a pas assez d'hommes pour procéder à cette évacuation.

Cyril Meunier a donc décider de se mettre en scène dans une vidéo de 4 minutes diffusée sur les réseaux sociaux pour demander au président de la République de prendre ses responsabilités.

Après avoir expliqué dans quel contexte les gens du voyage se sont installées sur sa commune et les différences étapes administratives et judiciaires qui se sont déroulées ensuite pour obtenir l'autorisation de faire évacuer les caravanes, il s'inquiète d'un possible drame qui pourrait se produire.

"Monsieur le président, soyez responsable"

"Monsieur le président, je vous invite à prendre enfin à bras le corps cette situation catastrophique, nous risquons des vies humaines, car l'énervement arrivera à son comble un jour et nous ne pourrons pas retenir les riverains ou les utilisateurs de ces aires de loisirs, on aura des drames, des combats au corps à corps, on aura des morts, on aura, ce que personne ne souhaite, une fracture totale entre des concitoyens qui vivent de façon nomade et ceux qui vivent de façon sédentaire. Soyez responsable et faites légiférer une bonne foi pour toute la problématique des gens du voyage."

En sous titre le maire de Lattes demande une législation plus stricte, plus efficace, des mesures plus contraignantes pour ceux qui s'installent illégalement et pourquoi pas la confiscation des voitures ou même des peines de prison. Cyril Meunier a fait les comptes, l'installation des gens du voyage a coûté 800 000 euros à sa commune en 10 ans (aménagement des aires ou dégâts).