VIDÉO - Grand Débat : France 3 et France Bleu donnent la parole aux Normands sur les services publics

A l’occasion du Grand débat national, France 3 et France Bleu proposaient ce dimanche 10 février de 12h à 12h30 une émission spéciale consacrée à la place des services publics en Normandie. Faut-il les garder, les réorganiser ? Une émission à voir ou à revoir sur francebleu.fr

Depuis trois mois, les gilets jaunes manifestent dans la rue ou sur les ronds-points pour exprimer leurs revendications : plus de pouvoir d’achat, une fiscalité plus juste, plus de démocratie, le maintien des services publics.

Pour répondre à cette crise, un grand débat national a été lancé par le Président de la République. L'occasion pour les Français de faire des propositions, de donner leurs idées, d'exprimer leurs attentes dans les réunions locales.

France 3 Normandie et France Bleu Normandie ont décidé de consacrer une émission commune consacrée à la place des services publics dans la région.

Pour en débattre, trois invités :

Anne-Marie Cousin , présidente des maires de la Manche

, présidente des maires de la Manche Bertrand Bouyx , député LREM de la Manche

, député LREM de la Manche Timoléon Cornu, gilet jaune du Calvados.



Une émission animée par Franck Besnier, journaliste à France 3 Normandie, et Philippe Thomas, rédacteur en chef adjoint de France Bleu Normandie.