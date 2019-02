VIDÉO - Grand Débat : France 3 et France Bleu donnent la parole aux Picards sur les services publics

Dans le cadre du Grand Débat national, France 3 et France Bleu s'associent pour donner la parole aux Français lors d'une édition spéciale consacrée aux services publics en Picardie

Depuis trois mois, les gilets jaunes manifestent dans la rue ou sur les ronds-points pour exprimer leurs revendications : plus de pouvoir d’achat, une fiscalité plus juste, plus de démocratie, le maintien des services publics.

Pour répondre à cette crise, un grand débat national a été lancé par le Président de la République. L'occasion pour les Français de faire des propositions, de donner leurs idées, d'exprimer leurs attentes dans les réunions locales.

France 3 et France Bleu Picardie ont décidé de consacrer une émission commune consacrée à la place des services publics dans la région.

Pour en débattre, trois invités :

Jean-Claude Billot , président des maires de la Somme et maire de Ferrières

, président des maires de la Somme et maire de Ferrières Marie-Hélène Jeanjean , maire de Savy dans l'Aisne

, maire de Savy dans l'Aisne Sylvain Namèche, gilet jaune, éducateur de 37 ans à L aon dans l'Aisne.

Une émission présentée par Dominique Malige, journaliste à France 3 et Vanessa Lamarre, rédactrice en chef de France Bleu Picardie.