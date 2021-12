VIDÉO - Hadrien, la guerre des Pictes, dans les arènes de Nîmes en mai prochain

Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes (à gauche) et Olivier Galzi, vice-président d'Edeis.

Hadrien, la guerre des Pictes, les 6/7/8 Mai dans les arènes de Nîmes. La première reconstitution historique proposée par Edeis, (en collaboration avec la ville de Nîmes), le nouveau délégataire des monuments de la Rome Française. A noter que le nouveau sociétaire ne reprend pas à son compte la marque ombrelle appartenant à Culture Espace "les grands jeux romains", la marque sera désormais le nom du spectacle).

Une reconstitution géante, plus de 500 reconstituteurs, une semaine d'animations en ville. Nîmes renoue avec son passé romain avant en aout, 6 représentations de "Nîmes Cité des Dieux", un son et lumière qu'on annonce tout aussi exceptionnel.

Magnifier les monuments romains de Nîmes

Depuis un mois et demi, la société Edeis est en charge de l'exploitation de ses monuments romains à travers le projet Nîmes la romaine. Avec 12.000 visiteurs, la jauge de 2019 (12.220) est quasiment atteinte. "Un signe encourageant". Au chapitre nouveautés : un audio guide en 7 langues pour la tour Magne, une billetterie revisitée pour fluidifier le trafic notamment avec l'ouverture d'une seconde entrée aux arènes et l'introduction des coupe files.

Les enjeux majeurs sont de préserver et magnifier les édifices emblématiques de la ville en y apportant de nouvelles expériences de visite et de faire de Nîmes la capitale de la culture antique vivante. Edeis, pour ce faire, entend associer tous les acteurs nîmois (commençants, scolaire) pour atteindre cet objectif : "tout les spectacles qui fonctionnent, (Puy du Fou), s'appuient sur une population qui appuie le mouvement" estime Olivier Galzi, vice-président d'Edeis.

On notera la réaction du maire LR de Nîmes. Dans un communiqué, Jean-Paul Fournier souligne : « Avec un esprit volontaire, offensif et ambitieux, je sais que les équipes d’Edeis vont participer activement, grâce à une programmation importante de spectacles vivants, au dynamisme, à l’attractivité et au rayonnement de notre belle ville". La mission qu''il leur a fixé début novembre dernier.