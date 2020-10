VIDEO : handicapée, elle ne peut pas entrer dans sa résidence à Pérols

Il y a un an nous avions relayé sur France Bleu Hérault l'appel à l'aide d'une femme en fauteuil électrique atteinte d'une sclérose en plaques qui cherchait un logement HLM plus petit et moins cher que celui qu'elle occupait à Montpellier. Elle ne pouvait plus payer son loyer et risquait d'être expulsée. Il y a quelques mois elle a trouvé un petit appartement HLM à Pérols ( Hérault), le problème, c'est qu'elle a toutes les peines du monde pour entrer dans sa résidence.

Une résidence PMR

La résidence est neuve. Sur le papier, elle est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) mais dans la pratique c'est plus compliqué. Pour y entrer, Isabelle Garai doit ouvrir deux lourdes portes pour faire passer son fauteuil de 120 kilos. Au début, Isabelle bloquait les portes avec des cales mais ça ne plaisait pas aux voisins alors elle a dû les retenir avec son bras et son dos. Conséquence, depuis cet été, elle soufre d'une tendinite et de douleurs à l’épaule et depuis peu s'est ajouté à cela un lumbago. Elle n'est plus capable d'ouvrir les deux portes pour rentrer chez elle.

Quand je suis devant ma porte d'immeuble, j'attend que quelqu'un passe par là pour l'ouvrir . L'autre jour j'ai patienter 40 minutes avant de rentrer chez moi

Le bailleur promet une solution rapide

ERILIA le bailleur social conscient du problème fait savoir dans un communiqué que "Le bien être de ses locataires est une priorité" et que "le logement qui a été attribué à Madame Gardai est un logement adapté aux usagers en fauteuil (ouvertures de portes 90 cm, robinetterie et interrupteurs à hauteur adaptée, barres de maintien, douche siphon de sol, volets roulants électriques...)".

ERILIA s'engage à trouver une issue rapide et indique que deux alternatives sont à l'étude : la motorisation des portes du SAS d'entrée de la résidence ou bien la création d'un accès spécifique depuis la terrasse privative du logement situé au rez-de-chaussée vers l'extérieur

Isabelle Garai raconte son calvaire pour rentrer chez elle Copier