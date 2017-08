VIDÉO – Haute-Savoie : la plus petite station des alpes mise sur le parapente pour faire décoller son activité estivale

En plein cœur du massif des Bauges, la Sambuy a inauguré ce mardi un nouveau site de départ pour les parapentes. Avec cette installation, la petite station gérée par la commune de Faverges-Seythenex espère attirer les amoureux du vol libre et les touristes.

1830 mètres d’altitude, la vue sur le lac d’Annecy et les Aravis est à couper le souffle. "On peut voir toutes les montagnes, cela me donne envie de voler", confie avec un large sourire Seiko Fukuoka-Naville. Et la championne du monde 2017 de parapente sait de quoi elle parle. Membre de l’équipe de France depuis 2009, elle a écumé les spots d’envol un peu partout dans le monde. Ce nouveau site de départ installé à La Sambuy l’a tout de suite séduit. "En plus le départ en orienté au nord, cela donne un gros potentiel de vol", précise la spécialiste des épreuves de distance.

Développer l'été

En sécurisant et en aménageant ce site, deux arbres coupés pour dégager la vue et faciliter le départ des parapentes, la commune de Faverges-Seythenex qui gère la petite station de la Sambuy poursuit sa politique de développement des activités estivales. Développer l’été pour lutter contre les aléas liés à l’enneigement l’hiver. "Sur le bas de la station nous avons installé une luge d’été et le Tubby Jump (saut à ski sur un coussin gonflable)", indique Jean-Louis Merle. "Sur le haut, nous développons le VTT et maintenant, avec cet aire d’envol, le parapente", poursuit l’adjoint au maire."La diversification de l'offre "été" permet d'attirer encore plus de touristes. Cela crée un flux dans la station et cela amène une activité économique. C'est vraiment un plus."

Avec ce nouveau site d’envol, La Sambuy espère attirer de nombreux parapentistes et favoriser le tourisme. Une diversification des activités estivales qui semble déjà payer. En 2017, les recettes de l’été devraient atteindre 365 000 €. Il y a deux ans, elles ne dépassaient pas 200 000 €.