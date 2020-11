VIDÉO - Hommage à Samuel Paty : 21 personnalités récitent "Liberté" de Paul Eluard, "contre l'obscurantisme"

View this post on Instagram

21 personnalités rendent hommage à Samuel Paty assassiné dans l'exercice de sa vocation, éveiller les esprits et développer la raison. Face à l'obscurantisme, nous refusons le silence Nous adressons tout notre soutien aux enseignant.e.s de notre pays. Liberté, nous disons ton nom! #liberté #educationnationale #hommage #samuelpaty 🙏 @druckermarie @samuel_lebihan @humansband @girardotana @wolinskiki @patrickpellouxofficiel @marilyn.lima @judith.elzein @aliceisaaz @anouchkadelon @anne_marivin @assaadbouab @teddyriner @alyssonparadis @cameliajordana @iamjuliegayet @thomas.dutronc @guillaumegouix @stephdegroodt @joeystar_r_dah_punkfunkhero @richardberryofficiel