EN IMAGES - Il y a 50 ans, 39 morts dans une avalanche à Val d'Isère

Val-d'Isère, France

Dans la prévention des risques naturels en montagne, il y a un avant et un après 1970. Il y a 50 ans jour pour jour, le 10 février 1970, une avalanche dévaste le centre UCPA (Union des Centres Sportifs de Plein Air) de Val d’Isère en Savoie. Un bilan terrible, 39 morts, essentiellement des enfants et des ado piégés par la coulée gigantesque qui fait exploser la baie vitrée du bâtiment. La plus grosse catastrophe due aux avalanches en France depuis 250 ans.

Des sauveteurs deblayent la cuisine du bâtiment de l'UCPA envahie par la neige. © AFP - STF

Voisin du centre UCPA, Jean-Lou Costerg est le premier arrivé sur place. "J'étais tellement choqué que mon premier réflexe a été de faire demi-tour" se rappelle celui qui à l'époque était jeune moniteur de ski de 27 ans, "je suis revenu et me suis trouvé devant un amoncellement de neige qui sortait par les ouvertures du bâtiment. Il y avait une personne aux trois-quart ensevelie qui appelait au secours. Puis très vite, des cris venant de partout. J'ai prévenu les secours, et au fur et à mesure on s'est rendu compte de l'ampleur de l'avalanche et du bilan terrible".

Une avalanche hors-norme

Ce jour là, à 8 heures du matin, la neige accumulée depuis plusieurs jours de tempête dévale près d'un kilomètre et frappe de plein fouet le foyer proche de l'église du vieux village. A l'heure du petit-déjeuner, bon nombre des 194 vacanciers sont dans la salle à manger. 39 décèdent ensevelis.

Une prise de conscience du risque

En plein développement des sports d'hiver, le choc est immense, et la prise de conscience ne tarde pas. Le ministre de l'Intérieur de l'époque Raymond Marcellin annonce en direct depuis Val d'Isère que "de nombreux efforts doivent être faits en ce qui concerne l'implantation des bâtiments".

Suite à la catastrophe, la loi instaure les plans d'exposition aux risques, avec les premières cartographies précises. Autre conséquence, la création en 1971 de l'Association Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches (Anena).

"Le nombre d'avalanches touchant des bâtiments s'est depuis extrêmement réduit." - Frédéric Jarry, chargé de mission à l'Anena.

Depuis, "le nombre d'avalanches touchant des bâtiments s'est extrêmement réduit" explique Frédéric Jarry, chargé de mission à l'Anena, "on ne peut jamais dire jamais, surtout avec les effets du réchauffement climatique en montagne, mais c'est devenu rarissime. Finalement le dernier gros accident mortel sur habitations est l'avalanche de Montroc à Chamonix en 1999".

Val d'Isère en 1970 © AFP - STF

Des rescapés de l'avalanche de Val d'Isère arrivent à Bourg St Maurice, le 12 février 1970 / AFP © AFP - STF

1970, année noire en Pays de Savoie

1970 est une année noire en Pays de Savoie. Moins de deux mois après le drame de Val d'Isère, le 5 avril, 71 personnes sont tuées dans la catastrophe du Plateau d'Assy en Haute-Savoie, l'un des glissements de terrain les plus meurtriers du 20ème siècle en France.