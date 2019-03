VIDÉO - Ille-et-Vilaine : les habitants de Guignen manifestent pour réclamer un supermarché Leclerc

Guignen, France

Les habitants de Guignen au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine) se battent pour leur Leclerc. Voilà 10 ans que l'enseigne veut s'implanter dans cette commune de 3.800 habitants mais plusieurs de ses concurrents des alentours s'y opposent. Ces enseignes comme Intermarché ou Super U craignent pour leur survie et ont donc déposé des recours.

Près de 300 habitants dans la rue

Localement, les autorités compétentes ont donné leur accord au projet, mais la commission nationale de l’aménagement commercial (C.N.A.C.) s'y oppose elle aussi. Selon elle, le supermarché serait surdimensionné. Leclerc a donc revu ses plans. La commission nationale doit de nouveau se prononcer dans les prochaines semaines.

En attendant sa décision, la mairie de Guignen et les habitants ont décidé de se mobiliser. Ce samedi 9 mars, pendant toute la journée ils ont manifesté devant l'Hyper U de Guichen, opposé au projet. Au plus fort de la contestation, près de 300 personnes ont formé une boucle dans la commune. "On ne veut plus prendre notre bagnole pour remplir notre frigo, 10 kilomètres c'est trop !" scande Laurence dans son mégaphone. "On a deux bonnes boulangeries dans le bourg mais rien pour mettre sur le pain," sourit Marcelle, 67 ans. Cette native de Guignen déplore le départ des petits commerces. "Avant on avait des boucheries et une supérette, maintenant on n'a plus rien."

Pourtant, la commune de Guignen grossit et pour Sylvain, la quarantaine, construire un supermarché est devenu indispensable. "Si on veut faire venir des jeunes, si on veut continuer à avoir de la vie à Guignen il faut avoir un vrai commerce pour aller faire ses courses." "On nous parle de développement durable mais pour aller chercher du lait ou des œufs il faut prendre la voiture et faire 16 kilomètres aller-retour," se plaint Maryvonne.

Un nouveau rendez-vous très attendu devant la C.N.A.C.

Au total, huit enseignes des environs s'opposent à ce projet. Elles craignent la fuite de leur clientèle. Un argument que n'entend pas la maire de Guignen, Evelyne Lefeuvre. "Lorsqu'on affectionne une marque on continue d'y aller. Intermarché à Goven ou Leclerc à Bain-de-Bretagne n'ont pas fait fuir la clientèle de l'Hyper U de Guichen." L'élue se plaint aussi des recours "abusifs" selon elle. Elle aimerait qu'il ne soit plus possible d'agir de la sorte. Evelyne Lefeuvre attend maintenant un nouveau rendez-vous devant la C.N.A.C. pour défendre sa commune et son projet. Sollicités, les gérants de l'Hyper U n'ont pas souhaité nous répondre.