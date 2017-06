VIDEO | Ils courent 636 km du nord au sud de la Nouvelle-Aquitaine

Des coureurs de la Vienne se sont lancés dans un relais à travers la Nouvelle-Aquitaine : 636 km pour relier le village le plus au Nord, Saix, au village le plus au sud, Urdos. Arrivée prévue ce dimanche.

C'est un relais inédit, qui se court cette semaine en Nouvelle-Aquitaine : il consiste à relier Saix à Urdos, soit le village le plus au nord au village le plus au sud de la plus grande région de France.

Cette course à pied est organisée par l'association "Cours Toujours", de Loudun. Le départ a été donné officiellement ce mercredi soir à Saix (Vienne) et l'arrivée est prévue ce dimanche à Urdos. 26 coureurs répartis en quatre équipes participent à cette immense traversée de 636 km.

39 points relais à travers la région

Exemple à 8h32 ce jeudi matin près d'Iteuil dans la Vienne où deux équipes se passent le bâton relais :

Chacun parcourt environ 40 km par jour, soit 20 km le matin et 20 km le soir. Et chaque équipe est suivie par une voiture, qui assure les ravitaillements et les guide aux carrefours.

Des encouragements le long du parcours

Cette traversée de la Nouvelle-Aquitaine a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme : des villages organisent des réceptions sur le parcours, et l'idée pourrait faire son chemin les années suivantes : les équipes sont parties avec deux bâtons-relais remplis de terre prélevée sur chacun des 39 points relais du tracé. Ils seront remis à Urdos, à l'arrivée : charge à ces habitants de les rapporter à Saix... en courant.