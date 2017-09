PHOTOS : inauguration de la place Élie Cester à Bourg-lès-Valence

Changement de nom symbolique sur une place de Bourg-lès-Valence, la place de l'Allet a été rebaptisée ce vendredi place Élie Cester. Trois panneaux de part et d'autre de la place portent désormais le nom de l'ancien deuxième ligne international du Valence Sportif, décédé le 3 janvier dernier.

Près de deux cents personnes étaient présentes, ce vendredi, pour l'inauguration de la nouvelle place au nom d'Élie Cester à Bourg-lès-Valence. La famille de l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, ses amis, d'anciens joueurs, les élus de la ville et même des anonymes ont assisté à la cérémonie.

Marlène Mourier, maire de Bourg-lès-Valence, prononce son discours, entourée de la compagne d'Élie Cester, Mimi et de ses trois filles Véronique, Hélène et Gislaine © Radio France - SC

Neuf mois après sa disparition, l'émotion était toujours vive. Les lettres sont blanches sur un fond gris clair: "Élie Cester capitaine de l’équipe de France de rugby", le panneau trône au milieu de la place. Il y en aura trois en tout, de part et d'autre du bar que l'ancien rugbyman tenait depuis 18 ans, l'Amiral.

La maire de Bourg lès Valence Marlène Mourier, rappelle qu'ici "il est chez lui. Il ne faut pas oublier le grand homme qu'il était, il faut laisser une trace de lui, dans ce quartier de l'Allet et dans notre ville. Je lui devais cela" tient même à ajouter madame le maire.

La place Elie #Cester officiellement inaugurée à Bourg-lès-Valence #hommage en présence des filles et de l'épouse de l'ancien rugbyman pic.twitter.com/pw9WL4S3NZ — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) September 22, 2017

Un devoir de mémoire et un moment très émouvant pour sa famille. Sa compagne, Mimi, ne peut retenir ses larmes au moment de dévoiler le panneau et sa fille aînée, Véronique, est très touchée par la présence de tous les anciens joueurs qu'elle et ses deux sœurs ont connu petites et adolescentes.

Les amis, la famille, les anciens joueurs et même des anonymes se sont réunis autour du bar tenu par Élie Cester et Mimi pendant 18 ans et situé sur la place désormais au nom de l'ancien rugbyman. © Radio France - SC

Parmi eux, Guy Camberabereau, Françoise Montanos, mais aussi des anonymes, venus simplement saluer le grand homme comme Serge, qui habite le quartier et qui se souvient d'Élie Cester quand lui était petit "avec lui ça déménageait ! on s'en rappelle encore, tout le monde s'en rappellera d'Élie Cester".

Cette place, c'est un souvenir à vie estime Serge, fan de la première heure. "Mais il avait le temps" lâche l'ami Guy Camberaberau, partagé entre la fierté de lire ces nouveaux panneaux et le regret qu'ils soient là trop tôt.