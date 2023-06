VIDEO - Inauguration du Château Laurens à Agde après 20 ans de rénovation

C'est ce samedi que le Château Laurens à Agde ouvre enfin ses portes au public après 20 années de restauration. L'inauguration a lieu ce vendredi matin en présence de nombreuses autorités, la présidente de région Carole Delga, le préfet de région Pierre-André Durand, le président du département de l'Hérault, Kléber Mesquida. Des visites gratuites sont proposées tout le weekend.

Château Laurens est un lieu à part, situé entre le fleuve Hérault et le Canal du Midi à Agde. Un édifice extraordinaire qu'on doit à l'Agathois Emmanuel Laurens, dandy richissime grâce à un héritage touché alors qu'il était étudiant en médecine, un esthète, avant-gardiste, passionné par l'art, la musique et les voyages.

Le grand vestibule - Luc Bénéteau

A partir de 1897, Emmanuel Laurens entreprend avec les artistes et décorateurs les plus en vue, la construction de ce palais fantasmagorique, où l'Orientalisme, l'Art Nouveau, l'Egyptomanie et les influences grecques se répondent dans une explosion de couleurs et de décors foisonnants : Un univers onirique et théâtral qui ne laisse personne indifférent.

Salle à manger, Château Laurens Agde - - Luc Bénéteau

Un chantier de restauration monumental

En 1938, Emmanuel Laurens a épuisé sa fortune et vend son domaine en viager. A sa mort en 1959, le château est abandonné et se dégrade des années durant. La ville d’Agde l'acquiert en 1994 et obtient son classement comme Monument historique deux ans plus tard. Ce bâtiment extraordinaire vient de retrouver sa magnificence et ses couleurs d’époque après six ans d'un chantier monumental, en particulier grâce au travail réalisé par la société Arcanes sous la direction de Cinzia Pasquali et Roberto Merlo. C'est le plus gros chantier de restauration du patrimoine de la Région Occitanie.

Laurent Félix, chargé d'études patrimoine à l'Agglo Hérault Méditerranée est notre guide dans cette visite, aux côtés de Gaëlle Cap Jedikian, conservatrice de Château Laurens.

Infos pratiques

Ouverture vendredi 23 juillet. Inauguration vendredi 23 juin à 11h00

Samedi 24 et dimanche 25 juin de 10h00 à 17h00 : visites gratuites dans la limite des places disponibles.

Vous pouvez découvrir Château Laurens par visite guidée du 23 juin au 31 août 2023 de 11h00 à 19h00 (Fermeture le Lundi)

L’entrée du parc de Belle Isle est librement accessible à tous. L’accès au jardin historique via le pavillon d’accueil est gratuit.

Le Château Laurens - ouverture juin 2023