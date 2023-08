VIDÉO - Incendie de Saint-André : la présidente de la région Occitanie annonce des aides exceptionnelles

Carole Delga et le maire d'Argelès-sur-Mer Antoine Parra, au camping Les Chênes Rouges.

Des 4,5 hectares du camping, il ne reste rien. Les chênes-lièges qui faisaient la beauté des lieux sont réduits à des troncs calcinés. "C'est ce qui nous fait le plus mal, explique la cogérante des Chênes Rouges , Béatrice Perez, très émue. Un mobil-home, ça se rachète. Un arbre, une fois qu'il est mort il faut l'abattre." À peine relevés de ce sinistre, les cogérants envisagent déjà la suite. "Nous souhaitons rouvrir le plus tôt possible, l'année prochaine si nous sommes prêts."

En attendant, il faut tout reconstruire, tout rebâtir, partir d'une page blanche. La présidente de la région Occitanie Carole Delga, en visite sur les lieux ce mardi, a annoncé une enveloppe exceptionnelle pour le camping d'Argelès et pour les trois entreprises de Saint-André détruites par les flammes. Elle appelle également le gouvernement à réagir.

Des cagnottes pour aider le camping

Ces derniers jours, de nombreuses cagnottes ont vu le jour sur internet pour aider les différents sinistrés de l'incendie. Plusieurs d'entre elles sont dédiées au camping des Chênes Rouges et notamment au gardien qui vivait sur les lieux et qui a tout perdu.