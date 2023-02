VIDÉO - Incendies de l'été en Gironde : la gendarme retrouve la jument qu'elle a sauvée à Guillos

Le 12 juillet 2012, Guillos est le premier village évacué à cause des méga feux de l'été. Les gendarmes font la technique de l'escargot, commencent par le cœur du bourg et s'éloignent au fur et à mesure. Quand ils arrivent à la hauteur de la maison de Maryline, ils sont trois militaires. Parmi eux, l'adjudante-cheffe qui remarque que la propriétaire ne partira pas sans ses chevaux : "Quand je me suis retournée, j'ai vu les animaux et j'ai vu cette dame qui était déjà dans l'enclos, quand je lui ai dit qu'il fallait absolument évacuer, elle m'a répondu qu'elle attendait simplement de récupérer ses animaux. Je me souviens très bien que, à ce moment-là, j'ai dit aux membres de sa famille de ne pas s'inquiéter, que moi j'allais proposer mon aide et qu'ils pouvaient, eux, partir se mettre en sécurité."

"Je comprends, je ne me serais pas vue partir sans mes animaux"

Ce qui change tout à ce moment-là, c'est qu'Elodie est très calme, très rassurante et elle-même cavalière : "Étant également une passionnée des animaux en général et des chevaux. Je ne me serais pas vue partir sans avoir mis en sécurité mes animaux. Donc je comprenais tout à fait tout à fait sa position." Les deux femmes ont gardé contact, "c'est vrai que c'est malheureux, mais on peut aussi dire que dans ces événements-là, ça a créé de très belles relations" avoue la militaire.

L'éleveuse, Maryline, quant à elle, est rassurée, "ravie qu'ils n'aient pas souffert de tout ça" mais encore sous le choc sept mois après : "Ce paysage lunaire avec tous ces arbres coupés, ça trouble beaucoup. Ce matin, j'ai croisé un camion de pompiers qui passait. Ça m'a fait une pression intense, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Le traumatisme est là, il restera." Pour l'instant, Maryline ne peut plus accueillir ses chevaux chez elle puisque tout est brûlé. Les animaux ont déménagé à quelques kilomètres dans un pré mis à disposition par un habitant de Guillos.

Pour ce qu’elle a accompli, l’adjudante-cheffe est décorée ce jeudi 16 février aux Invalides comme une héroïne du quotidien par la gendarmerie nationale.