A Nantes l'un des deux bassins de la piscine Gloriette est fermé jusqu'à nouvel ordre. L'établissement reste ouvert pour les scolaires et les associations. Le public lui y aura accès les dimanches et les jours fériés explique Eric Roger de la Ville de Nantes. L'équipement est vétuste. Dimanche dernier une canalisation a cédé et le bassin a commencé à se vider.

Le niveau de l'eau s'est mis à baisser

La canalisation se brise alors qu'il y a du public dans le bassin. Une nageuse s'étonne auprès d'un surveillant de baignade : "c'est étrange j'ai l'impression que le niveau de l'eau baisse". Elle ne croit pas si bien dire, aujourd'hui il ne reste plus aucune goutte au fond de la piscine. Elle est inexploitable jusqu'à nouvel ordre.

#Nantes Piscine Gloriette. Canalisation rompue. Bassin 50M situé sous l'oeuvre du Voyage à Nantes vide de toute eau. pic.twitter.com/bGLBoV97N7 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 20, 2018

C'est la première fois que je la vois vide comme ça. On a l'impression de voir une vieille piscine abandonnée. C'est comme sur une vieille photo, ça fait bizarre."- Maxence Orange, champion de France de natation, il s'entraîne le bassin d'à côté.

Le désarroi de Nantes Natation

Conséquence : les nageurs se partagent un seul et unique bassin au grand désarroi de Nantes Natation. C'est le club phare de la discipline dans la région, 1700 licenciés, un groupe élite d'une quinzaine de nageurs dont le récent champion du 200 mètres dos âgé de 19 ans Maxence Orange. Les dirigeants sont abattus.

Il va falloir que la mairie se rende compte que le parc des piscines nantaises (6 équipements ndlr) n'est plus en état et qu'il faut faire quelque chose."- Christophe Bourgeais, directeur sportif de Nantes Natation.

Depuis quatre ou cinq ans les soucis techniques se multiplient sur les différents équipements de la ville. Le directeur technique Nicolas Lelièvre les liste : Gloriette déjà l'an dernier pendant cinq mois, Jules Verne pendant 6 mois et devant nous : des fermetures programmées dit il pour la Petite Amazonie et la Durantière. Même la piscine de plein air des Dervallières ne rouvrira pas cet été. Une situation tendue, le club fait face à des adhérents mécontents et cela le met financièrement en péril.

Ça devient psychologiquement très pesant." - Nicolas Lelièvre

Nantes Natation compte 17 salariés.