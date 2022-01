VIDEO - Inda, la panthère du Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne, est morte à l'âge 21 ans

C'est une triste nouvelle au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. La panthère Inda est morte mercredi dernier, elle avait 21 ans. L'espérance de vie de cette espèce avoisine les 15 ans en milieu naturel. Inda était née en captivité et était détenue chez un dresseur dans le nord de la France dans des structures étroites et non sécurisées. Après plusieurs contrôles des services de l'Etat, elle avait été recueillie par le sanctuaire mayennais pour animaux sauvages en décembre 2009.

