VIDEO - Indre-et-Loire : Tous mobilisés face aux risques de catastrophes naturelles ou technologiques

Pendant cette journée nationale, les pompiers d'Indre-et-Loire ont organisé au Centre de Formation du SDIS 37 à Ballan Miré une formation sur les risques chimiques. Le risque inondations et feux de forêts, présents aussi en Indre-et-Loire sont aussi abordés au cours de cette journée de sensibilisation.

Dans la métropole de Tours, avec la Loire et le Cher, 130.000 personnes vivent dans un territoire considéré comme "à risque important" en cas de crue centennale qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.

Autre menace que la Touraine a déjà connu : le risque technologique ou chimique : on se souvient encore de l'explosion de la poudrière du Ripault à Monts en octobre 1943, qui avait 74 morts, 18 disparus et 145 blessés. Et l'incendie de l'usine chimique Protex devenu Synthron à Auzouer-en-Touraine en 1988. 250.000 habitants s'étaient retrouvés privés d'eau potable à cause d'un risque de pollution de rivière et des nappes phréatiques.

Le département compte actuellement neuf sites classés SEVESO risque élevé.

La Commandante Rachel Verna, cheffe du groupement prévention et prévisions des risques au SDIS 37 était l'invité ce jeudi matin sur France Bleu Touraine.

