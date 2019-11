Pour aider les femmes à mieux se défendre en cas d'agressions, une association mosellane propose des cours de Krav Maga, une technique de self-défense. Des initiations ont lieu régulièrement à Metz et Thionville.

VIDEO - Le krav-maga comme technique de self-défense enseigné aux femmes à Thionville et Metz

Thionville, France

Alors que le gouvernement a lancé début septembre le Grenelle des violences conjugales, une association mosellane veut aider les femmes à se défendre en cas d'agression... et ça passe par le krav-maga, une technique de self-défense mise au point il y a 50 ans par l'armée israélienne.

Krav-maga Cross Training Metz-Thionville propose régulièrement des journées d'initiation, des journées réservées aux femmes. Elles sont nombreuses à répondre à l'invitation.

"Le krav-maga donne confiance en soi et permet de répondre en cas d'agression", explique Géraldine Schmidt, de l'association Krav Maga Women Protect, qui s'est donnée pour mission d'aider les femmes à se sentir en sécurité en France et à l'étranger.

J'ai pu mieux protéger mon corps et rendre des coups

Cécile fait du Krav Maga depuis déjà deux ans et cela lui a servi concrètement l'an dernier, quand elle a été victime d'une agression à Metz. "J'ai pu mieux protéger mon corps et rendre des coups, avec de bons réflexes que j'avais appris en cours", explique celle qui a dû faire face à trois hommes qui voulaient lui voler son vélo et son sac.

"Pas besoin d'être super sportive, tout le monde peut se lancer", explique Pierre Gierlinski, prof de krav-maga. Et pour aller directement à la rencontre de victimes de violences conjugales, son association a aussi l'intention d'intervenir dans des centres d'hébergement de femmes.