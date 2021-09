VIDÉO - Inutilisé depuis plus de quatre ans, Saint-Jean-de-Sixt démonte un téléski

Le téléski du Crêt a disparu. Ce mardi matin, les six pylônes de la remontée mécanique installée en 1971 à Saint-Jean-de-Sixt ont été déboulonnés et démontés. L’opération financée par Domaines Skiables de France (DSF) entre dans le cadre du dispositif d’élimination des remontées mécaniques inutilisées. "C’est une première et à partir de 2023 nous démonterons bénévolement trois appareils par an en France", explique le directeur de DSF en Haute-Savoie, Alexandre Merlin. Un (petit) début si on se base sur l'étude de l'association Mountain Wilderness. Elle a listé plus de cent remontées mécaniques abandonnées dans les massifs français.

DSF c'est engagé il y a un an sur 16 éco-engagements. Là, nous sommes sur le volet préservation des paysages."- Alexandre Merlin, directeur pour la Haute-Savoie de Domaines Skiables de France

Recycler

Le cout du démontage du téléski du Crêt est estimé à 30.000 euros. Les travaux ont été pris en charge par les trois régies de remontées mécaniques des Aravis (La Clusaz, Le Grand Bornand et Manigod). La disparition des pylônes de cette ancienne installation est une bonne nouvelle se félicite le maire de Saint-Jean-de-Sixt. "C’était la volonté de la commune de rendre sa place à la nature", assure Didier Lathuille. Toutes les pièces de l’ancien téléski seront recyclées comme par exemple certaines parties des pylônes qui utilisées pour des travaux de drainage.

