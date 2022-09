VIDEO: Isabelle et Pablo Jeanpert, une mère et son fils écrivent à quatre mains sur les ados HP

Une habitante de Castries, mère d'un ado dit "zébré", c'est à dire un ado à haut potentiel (dans le temps, on disait même "surdoué") et ce dernier, aujourd'hui adulte, viennent d'écrire tous les deux un livre intitulé "Parents d'ados à haut potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé".

Ce livre, écrit à 4 mains, se veut être un guide pour remettre de la sérénité dans les familles zébrées.

Comment détecter un ado à haut potentiel ?

Faire en sorte qu'il trouve sa place dans sa scolarité....

Comment préserver l'harmonie familiale et ne pas raté son orientation ?

Isabelle Jeanpert, la maman, et Pablo Jeanpert, son fils, ont donc décidé de partager des clés, que les parents concernés pourront mettre en pratique à leur rythme.

Pour commander le livre, cliquez ICI.

Ils étaient tous les deux les invités du 6/9 ce vendredi matin.