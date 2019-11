VIDEO J'y crois pas ! - La science-fiction, nouvelle arme de l'armée française

Les auteurs français de science-fiction sont sollicités par l'armée pour l'aider à imaginer les scénarios et les menaces du futur. Des écrivains et des militaires vont travailler ensemble pour mettre l'imagination au service de la stratégie.

La science-fiction est la nouvelle arme de l'armée française. Et ce n'est pas de la science-fiction. Mais bien un projet estampillé Ministère des armées. D'ailleurs, l'armée est déjà en train de recruter des auteurs français de science-fiction.

La feuille de route kaki des auteurs de SF

La mission des auteurs de SF est d'aider les militaires à imaginer les scénarios du futur. Pour penser à l'impensable et anticiper les menaces de demain. Mais écrivains et militaires, c’est un peu le mariage de la carpe et du lapin. C'est quand même le choc des cultures. Mais justement c'est ce que veut et même ce que cherche Emmanuel Chiva, le patron de la nouvelle Agence de l'innovation de défense. Et d'expliquer avec humour que s'il demande à des galonnés d’imaginer le char du futur. Ils feront... un char. Pas les auteurs de science-fiction.

Un premier test aux Utopiales de Nantes le rendez-vous de la SF a d’ailleurs bluffé les uniformes. Jamais ils n'auraient imaginé comme les festivaliers qu'un drone marin en 2080 puisse ressembler à un navire fait avec des drones.

L'autre mission de ces plumes ès futur sera de titiller l'armée en imaginant des attaques ennemies bien tordues et bien dangereuses aussi. D'où leur nom de Red team.

Les Red team, des experts extérieurs pour bousculer les habitudes de pensées

Les Red team ou équipes rouges n'ont rien à voir avec Koh Lanta. L'expression vient de la guerre froide. A l'époque, les Américains sont les premiers à recruter des cerveaux non militaires pour les aider à déjouer les fourberies de leurs meilleurs ennemis : les Russes.

Les Red Team reviennent en force avec l'informatique. Des experts extérieurs sont payés par les boîtes pour maltraiter leur sécurité comme des vrais hackers.

Et c’est donc aussi la mission de cette Red team spécial armée avec pour la piloter, l'astrophysicien Roland Lehoucq et pour bousculer les uniformes une petite dizaine d'auteurs français.

Auteurs de SF et militaires : est-ce que la mayo va prendre ?

En 1959, Isaac Asimov l’immense écrivain de SF bosse avec l'armée américaine sur un projet de bouclier anti missile. Mais très vite, ce brave Asimov arrête tout. Il a peur que sa liberté d'expression soit mise en laisse à cause de secret défense.

Secrètes les réunions de la Red team et de l'armée française le seront. Logique mais dommage. Car on aimerait bien y jouer les grandes oreilles pour savoir comment ils imaginent, comme on leur demande, la guerre des mondes en 2050 et 2080.