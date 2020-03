VIDEO J'y crois pas ! - Les vidéos pour chat font un carton sur internet

Les vidéos pour chat font un carton sur internet. Et on parle bien dit de vidéos "pour" chat et pas "avec" des chats. Grosse nuance. Nos tigres de salon qui sont les stars incontestées d'internet depuis 20 ans sont passés de l'autre côté de l'écran. Désormais, ils sont accros aux vidéos.

C'est le magazine américain Wired qui le premier a mis la patte sur cette nouvelle tendance. L'an dernier, sur You Tube plus de 55 millions de vidéo "pour" chat ont été visionnées. Ce qui est quand même 40% de plus qu'en 2018. Et les chats ont même un vidéaste préféré : Paul Dinning. Ce qui lui vaut d’avoir pléthore d'abonnés à deux et quatre pattes.

Quelles sont les vidéos favorites de nos félins ?

Toutes les vidéos avec beaucoup, beaucoup d'oiseaux. On ne se refait pas. Et aussi celles avec quelques rongeurs. S’ajoute à ça, des jeux en ligne spécial pour chats. Comme sur Cat games où le matou peut pister pendant des heures rongeurs et poissons polissons. Et puis, souris sur la pâté : pour les chats abonnés à Amazon, il y a même une chaîne de télé Cat TV. Un régal pour les greffiers car c'est plein de vidéos avec des animaux sauvages et même un blockbuster : "Les oiseaux chanteurs de la forêt."

L'intérêt de ces vidéos pour nos matous de canapés ?

L'intérêt est justement rompre leur ronron quotidien. D'après les experts, ça leur fait frétiller les moustaches et aussi le reste de voir toutes ces bestioles s'agiter car ça leur crée un environnement qui est bien plus palpitant que notre pauvre déco Ikéa. Et ils ont bien besoin. Car malgré leur amour immodéré des croquettes et des coussins, ils restent des prédateurs, des chasseurs. Et donc ces images de bestioles titillent le meilleur chez eux c’est à dire leur instinct.

L'intérêt pour nous, les humains ?

L'intérêt est que notre chat chat chéri soit bien détendu des coussinets. Et pour les commerçants, c'est absolument royal félin au niveau de la pub. Car on dépense, beaucoup, beaucoup de sous pour nos splendeurs velus. Garnir leur gamelle, les soigner, leur offrir des joujoux en tous genres représente un budget de mammouth. Rien qu'en France, c'est cinq milliards d'euros par an.

Pour nos matous, priorité au confort du visionnage

Mais tout ça, notre chat s'en fout. Car pour lui l'essentiel, c’est son confort. Et comme la plupart des matous sont très, très miros, les meilleures vidéos pour eux sont celles avec un fond uni et un très fort contraste. Sinon, le mistigri y voit que tchi.

Et comme le savent tous les fous de félin : quand chat fâché, humain malmené.