VIDEO -"Je suis triste, les Tanneurs sont tristes", Philippe Vendrix, président de l'Université de Tours

Après dix jours de blocus par un collectif d'étudiants et d'opposants à la réforme des retraites, le site universitaire des Tanneurs a été débloqué mercredi matin par les forces de l'ordre. Une fois à l'intérieur, le président de l’Université ne cache pas sa déception ni sa tristesse devant les dégradations. Un acte de vandalisme aggravé selon Philippe Vendrix invité sur France Bleu Touraine ce jeudi matin.

Du mobilier renversé, des murs tagués, des amphi et des serrures dégradées... L'impression que les Tanneurs étaient abandonnés, que ce n'était plus le lieu du savoir, de l'apprentissage, de la gaieté étudiante, Philippe Vendrix

Le président de l'Université de Tours confirme que les travaux de remise en état vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines et coûteront plusieurs centaines de milliers d'euros. Durant cette période, les seuls coûts de gardiennage se montent à 10 000 euros par jour.

On peut manifester, personne ne l'interdira et surtout pas l'université. Mais ce qu'on ne peut pas faire c'est dormir. On était dans une zone d'insécurité totale. Et c'est à ça qu'à réagi la préfecture."