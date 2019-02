VIDEO : "Je travaille au black", "je ne mange qu'un repas par jour"... Récits d'un pouvoir d'achat en berne

Poitiers, France

Au lendemain d'une nouvelle journée d'action des retraités, France Bleu Poitou a organisé son troisième débat dans le cadre de l'opération "Votre voix compte". Après les impôts et les services publics, l'accent était mis ce vendredi matin sur la principale revendication des Gilets jaunes, le pouvoir d'achat.

On a un petit salaire, on essaye de joindre les deux bouts mais tout a augmenté depuis un an, et pour y arriver, on est obligé de travailler, travailler, travailler... Je vais être franc, je travaille au noir, même mon patron m'a dit que pour y arriver, il faut faire du black

Parmi les auditeurs de France Bleu Poitou qui font part de leurs difficultés, le premier témoignage, celui de Thierry, ouvrier-carreleur, ne surprend pas Jérôme Beaujaneau, le président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Vienne et patron d'une PME dans la plomberie à Nieuil-L'Espoir.

Thierry, comme tous les salariés du BTP, il a de l'or au bout des doigts, il est obligé de faire du black justement pour pouvoir améliorer sa vie, et il faudrait peut-être que le gouvernement y réfléchisse pour légaliser ça, c'est-à-dire, permettre aux personnes de travailler plus pour gagner plus mais sans que ce travail leur coûte.

Des salariés qui se privent de repas

Jacqueline, aide-soignante retraitée, habitante de Châtellerault, touche 653,58 euros de pension. "J'ai eu 60 centimes de revalorisation !" Gilet jaune de cœur, ses genoux l'empêchent de se rendre sur les ronds-points.

Je suis obligé de prendre sur mon découvert sinon je ne mange pas... Je ne mange déjà qu'un repas par jour !

Se nourrir devient un luxe, déplore Catherine Giraud, responsable de la CGT de la Vienne. "Cette précarité oblige à faire de vrais choix."

Un exemple ? Moi j'ai une salariée qui vit seule avec son enfant et elle me dit : "pour le nourrir jusqu'à la fin du mois, je dois faire des choix parce que je n'ai pas assez d'argent entre le carburant et remplir le chariot. Je prends une RTT pour économiser de l'essence".

