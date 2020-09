VIDÉO - Jean Castex reconnaît ne pas avoir téléchargé l'application StopCovid

L'aveu embarrassant de Jean Castex sur le plateau de France 2 ce jeudi soir. À la question de la journaliste Léa Salamé "Avez-vous téléchargé l'application Stop Covid ?" le Premier ministre répond _"Non, je ne l'ai pas fait"_. Jean Castex qui peine ensuite à se justifier en expliquant qu'avec ses nouvelles fonctions il "ne prend plus le métro" et donc "croise moins de monde".

Une réponse qui suscite immédiatement une avalanche de réactions sur Twitter.

"Faites ce que je dis pas ce que je fais" c'est le principal reproche que font les internautes à Jean Castex même si certains saluent son honnêteté.

Selon le président de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria), Bruno Sportisse, l'application Stop Covid a envoyé 268 notifications depuis le mois de juin.