VIDÉO - Jean-Jacques Goldman écrit aux habitants de Luitré pour les remercier

Pour une surprise, c'est une sacrée surprise. Au début du mois d'avril, les habitants de la résidence des rochers à Luitré-Dompierre près de Fougères en Ille-et-Vilaine ont réalisé une vidéo de soutien à ceux qui travaillaient pendant le confinement ou s'occupaient des malades.

Sur ce petit clip on pouvait voir des banderoles de remerciement accrochées aux façades des maisons et un message de soutien aux habitants qui respectaient le confinement. Pour habiller ce clip, Anne-Laure, habitante de la résidence des rochers a choisi la chanson "Il changeait la vie" de Jean-Jacques Goldman, que le chanteur a d'ailleurs revisité au début du confinement.

La carte envoyée par Jean-Jacques Goldman. - DR

Une carte arrivée à la mairie

L'artiste a semble-t-il pris connaissance de ce clip, visionné plus de 3.000 fois sur Youtube puisqu'il y a quelques jours, une carte dédicacée est arrivée à la mairie de Luitré-Dompierre. "Merci pour ces images si touchantes ! C'est ainsi qu'on surmontera cette épreuve, ensemble !" écrit Jean-Jacques Goldman. Le maire de la commune a transmis la carte à la présidente de l'association de quartier qui l'a elle-même transmise à la créatrice du clip. "On a été surpris, on va la mettre dans le bulletin municipal," explique Christine Seyeux.

Il y a quelques jours le maire de Saint-Viaud, en Loire-Atlantique a lui aussi reçu un message du chanteur.