VIDEO : Jean-Pierre Vogel garde le Sénat et laisse son mandat de maire de Bonnétable

Frappé par la loi sur le non cumul des mandats, le sénateur maire de Bonnétable ne souhaite pas démissionner de ses mandats et préfère laisser la préfecture trancher. Une histoire de formes, car Il a pris sa décision et va garder le Sénat.

C'est une contestation mais je garde le Sénat

"C'est un peu un coup de gueule" nous dit Jean-Pierre Vogel, "il se trouve que sur la loi anti-cumul, j'y étais assez opposé, car qui mieux qu'un maire connait les problèmes des maires, et les sénateurs représentent les problèmes des maires. Par ailleurs, on aurait pu interdire de cumuler les mandats pour les communes de plus de 5.000 habitants et surtout interdire le cumul des indemnités. En fait la loi a tout prévu. Si un parlementaire frappé par le cumul ne faisait rien, il perdait de fait le mandat le plus ancien; mon mandat le plus ancien étant celui de maire, naturellement, le préfet me notifiera le 2 octobre que je ne suis plus maire".

L'impression d'un travail inachevé à la mairie de Bonnétable

"C'est mon premier mandat sur Bonnétable, une ville qui était endettée et désorganisée quand je suis arrivé, et on a fait un super travail avec l'ensemble du conseil municipal" souligne Jean-Pierre Vogel. "Il reste encore beaucoup à faire, même si je resterai conseiller municipal, et je veillerai à ce que le programme soit complètement rempli".

Trop de fonctions pour un seul homme ??

"Est-ce que l'on a pu me prendre en défaut sur un seul de mes mandats" affirme Jean-Pierre Vogel, "est-ce que sur Bonnétable ça marche mal, le Sdis (dont il est président) est qualifié d'une gestion vertueuse par la chambre régionale des comptes, un rapport sénatoriale que j'ai sortit sur l'alerte attentat début août a fait la une de la presse nationale. Je pense que quand on a une forte capacité de travail on peut tout remplir".