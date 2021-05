VIDÉO - Jérôme Nutile, le grand chef nîmois a un jardin secret à Vézénobres

Jérôme Nutile a un jardin secret et France Bleu Gard Lozère lève le voile pour vous. Il est situé à Vézénobres chez le maraîcher-militant, Christian Colautti. Les deux hommes travaillent ensemble depuis longtemps. La confiance s'est installée d'ou l'idée de conforter cette collaboration entre un chef Nîmois exigeant et un paysan qui l'est tout autant. Ce dernier a donc dédié une partie de ses terres aux envies du chef cuisinier Nîmois.

Fruits, légumes, on va tout lui faire

4.000 M2 entièrement dédiés au chef Cévenol (il est né à Saint-Martin-de-Valgualgues). "Tomates anciennes, aubergines, poivronts, piments des Cévennes" détaille Christian Colautti, paysan-militant de la culture bio, "on va tout faire pour lui, cela fait 3 ans qu'on est en test, maintenant, on y va".

Comme tous mes confrères, j'attends le 19 mai avec impatience

Jérôme Nutile tient à Nîmes au mas de Boudan, un restaurant gastronomique doublé d’un Bistr’AU. Il emploie 45 salariés. et attend le 19 Mai (levée des mesures de freinage de l'épidémie) même s'il se fait quelques soucis quant au retour de son personnel. "Seront-ils tous là ?" C'est vrai que "le week end de libre, c'est bien", reconnaît le chef, mais "moi, au bout d'un moment moi ça m'allait plus".

Ils sont déjà bons, Jérôme va les sublimer

Une double reconnaissance, "de notre travail, dans le respect de la nature et des sols", et de la qualité de nos produits" explique le maraîcher de Vézénobres, "désherbé à la main, sans pesticide et avec la meilleure des sélections". Le jardin de Jérôme Nutile "qui n'est plus un secret mais à plus d'un secret" devrait produire de l'ordre de 4 tonnes/Annuelles.

