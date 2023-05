VIDEO Job dating à Nice : "une femme de plus de 50 ans est bien plus facile à manager qu'un jeune"

Elisabeth Fuchs est directrice régionale de l'association "les entreprises pour la cité" . Elle nous explique pourquoi les femmes de plus de 50 ans sont bien plus pénalisées que les hommes sur le marché de l'emploi.

ⓘ Publicité

"Les femmes cumulent 2 inconvénients"

Elisabeth Fuchs estime que les femmes "sont d'avantages en recherche d'emploi que les hommes. Elles cumulent deux inconvénients : elles sont femmes et elles ont plus de 50 ans. On est encore loin de la parité. D ès le plus jeune âge, les jeunes filles s'orientent vers d'autres filières . Elles vont moins vers les métiers scientifiques, numériques. Des secteurs qui recrutent beaucoup aujourd'hui".

"Ces femmes sont fidèles, pas compliquées à manager"

Elisabeth Fuchs estime que ces femmes ne sont pas assez bien considérées dans le monde du travail : "Elles ont toutes les compétences. Elles sont fidèles, pas compliquées à manager. Un sénior est plus dans des conventions qu'un plus jeune. Le management est plus simple avec une personne qui a de l'expérience."

"C'est l'entreprise qui doit convaincre, pas la salariée"

Ce mercredi 16 mai, un job dating est prévu de 14 à 17 heures, au forum Jorge François, près du Negresco. Les femmes de plus de 50 ans peuvent, par exemple, être recrutées dans plusieurs secteurs tels que les transports, l'industrie et le commerce. Vous pouvez vous inscrire ou venir directement sur place. Le concept de ce job dating est "un pitch inversé, les entreprises vont parler et doivent convaincre les femmes de venir travailler pour ces sociétés."