VIDÉO - "Johnny sera toujours là avec nous" : les fans du rockeur sont rassemblés dans le Cher ce week-end

Ils sont réunis pour allumer le feu ! Au moins 2.000 fans de Johnny Hallyday se sont donnés rendez-vous à Levet, au sud de Bourges, en ce week-end des 11 et 12 juin pour rendre hommage à leur idole. C'est la deuxième édition du Grand banquet, un festival pour rendre hommage au Taulier. Après une première édition en 2019, les deux suivantes ont été annulées à cause du Covid. Alors ce rassemblement a un goût encore plus savoureux de retrouvailles pour les rockeurs.

"On avait réservé il y a deux ans, mais ça a été annulé, alors on a gardé les places précieusement pour pouvoir venir aujourd'hui", sourit Christine, fan de Johnny depuis l'âge de 10 ans et qui écoute ses chansons "24h/24 dans la voiture". "J'ai essayé de passer à autre chose quand il est parti, mais je n'y arrive pas", explique-t-elle, émue.

Ce sera toujours Johnny, à la vie à la mort

Cinq ans après la disparition de leur idole, se retrouver entre fans est très important. "Ça a été dur quand il est parti, alors c'est un peu pour ça qu'on organise le festival, raconte Patrick Pennetier, qui a crée Le Grand banquet avec son neveu Florian Large. Les gens ont gardé des contacts, mais quand on habite à Lille, Marseille, ou bien Grenoble, on finit par se perdre de vue. Alors ici, c'est central, on est à 400 km/h de tout, donc c'est l'occasion de se retrouver. C'est comme s'il était encore là quelque part, avec nous".

Des nombreux fans ont donc fait le déplacement, venus d'un peu partout en France pour partager leur passion. Pendant tout le week-end, des concerts sont organisés, des extraits de concerts de Johnny sont diffusés sur grand écran. Vestes en cuir sur le dos, tee-shirts et casquettes à l'effigie de leur idole, les festivaliers sont nombreux écouter inlassablement la voix inimitable du chanteur. "En cas de coup de blues, on écoute Johnny et ça met un peu de baume au cœur, et quand on est bien, et qu'on l'écoute, on a encore plus la pêche", sourit Christophe.

Certains en profitent même pour graver leur passion pour Johnny directement sur leur peau. Sous un barnum, Stéphane est allongé sur la table de Toto le tatoueur. Il est en train de lui inscrire "Made in rock and roll" sur la poitrine, le titre d'une chanson de Johnny sur son dernier album. "Comme ça, on sait d'où je viens", sourit le festivalier.

REPORTAGE - À Levet, le grand rendez-vous des fans du Taulier Copier

Le festival se poursuit ce dimanche 12 juin. Rendez-vous à partir de 10h sur le site du karting Ledoux, pour une nouvelle journée des festivités sous le signe du rock and roll. Au programme : concerts, motos, exposition, tatouage...

Vivez le festival en images

Passionné par la musique de Johnny Hallyday, Patrick Pennetier organise le festival avec son neveu. © Radio France - Emeline Ferry

De nombreux fans arborent des tee-shirts, des vestes, des casquettes à l'effigie du rockeur. © Radio France - Emeline Ferry

Spot idéal pour une photo souvenir : les lettres du nom de Johnny Hallyday. © Radio France - Emeline Ferry

Également invitées au festival : des grosses cylindrées et de jolies voitures. © Radio France - Emeline Ferry