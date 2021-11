VIDÉO - Joséphine Baker au panthéon : des répétitions grandeur nature à la veille de la cérémonie

La première femme noire entre au Panthéon le 30 novembre. Joséphine Baker est également la première artiste de spectacle vivant qui vient prendre sa place aux côtés des “grands hommes” et de quelques “grandes femmes”. A la veille de la cérémonie organisée par l'Elysée, les militaires de l'armée de l'air ont fait leurs dernières répétitions ce lundi soir à la nuit tombée à Paris, sur la rue Soufflot qui mène du Parc du Luxembourg jusqu'à l'entrée du Panthéon.

Les militaires de l'armée de l'air en répétitions lundi soir à Paris avant la cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker. © Radio France - E. C.

La cérémonie en l’honneur de l’artiste et résistante franco-américaine se déroulera le mardi 30 novembre à Paris, à partir de 17h30. L'entrée du cénotaphe dans le Panthéon devrait se faire aux alentours de 18 heures, porté par six militaires de l'armée de l'air. On voit aussi sur les images de notre reporter le visage de Joséphine Baker projeté sur des écrans le long de la rue Soufflot, et le son du chant des partisans qui sera entonné lors de la cérémonie.

Les militaires de l'armée de l'air ont fait leurs dernières répétitions ce lundi soir à Paris, à la veille de la cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker. © Radio France - Emmanuel Claverie

Les militaires devant le jardin du Luxembourg, font face au Panthéon à quelques centaines de mètres de là. © Radio France - Emmanuel Claverie