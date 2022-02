VIDÉO - Journée internationale des barmen : la Caennaise Anne-Lise Jouenne fait jongler ses cocktails

A l'occasion de la journée internationale des barmen, ce jeudi 24 février, rencontre avec Anne-Lise Jouenne. Cette Caennaise, âgée de 25 ans, est "flair bartender". Comprenez, jongleuse de bar professionnelle. Rien ne la destinait à passer derrière un comptoir pour servir des cocktails de façon spectaculaire. Aujourd'hui, la Normande est demandée partout en France. France Bleu Normandie vous dresse son portrait.

La passion pour son métier lui est venue par hasard, au grès de sorties nocturnes. "J'étais étudiante sur Caen en communication et marketing, raconte Anne-Lise. Je sortais très régulièrement dans une boîte de nuit caennaise et c'est là que j'ai rencontré un barman qui faisait du flair, qui jonglait avec les bouteilles et les shakers. Et j'ai eu un coup de cœur pour la discipline." La jeune normande apprend, découvre le secteur de l'évènementiel. Et au lieu de faire un master en communication, elle décide d'aller à Paris.

Une formation accélérée et des heures d'entraînement

D'abord pour amuser ses copains en soirée, la Caennaise a donc décidé d'en faire son métier. Elle a suivi une formation en accéléré : "70 cocktails classiques appris en un mois." Avant d'enrichir son catalogue suivant les rencontres et de tenter quelques créations. Et puis il a fallu acquérir les gestes du flair bartender. Les reproduire, encore et encore. "Au début, on passe son temps à ramasser les bouteilles par terre, à les casser. On a des bleus. On se fait mal, explique dans un sourire Anne-Lise Jouenne. Ça n'a rien à voir avec de la jonglerie classique, avec des balles ou des quilles."

En effet, là ce sont des bouteilles vides, parfois, pour faire le spectacle. Mais souvent elles sont pleines. "Il faut jouer avec la gravité pour que le liquide reste dans le fond. Sinon, avec le bec verseur, c'est clair, l'alcool sort." Et pour dompter le contenant, il faut beaucoup d'entraînement. Aujourd'hui, la barmaid caennaise ne répète plus que 4 à 5 heures par semaine, en dehors de ses prestations.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un cocktail pour Orelsan, un concert privé de Ninho

Aujourd'hui, Anne-Lise Jouenne est très demandée. Elle fait le show dans de nombreuses soirées privées : anniversaires, mariages, évènements d'entreprises... Certaines prestations l'ont particulièrement marqué. Notamment l'une où la Caennaise a servi un cocktail à un célèbre Caennais. Le rappeur Orelsan, qui lançait sa marque de vêtement à Paris, dont elle est fan. "J'étais très contente de faire cet évènement là, se rappelle-t-elle. Ils était très sympa, très accessible. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui et de faire ma petite photo, comme une groupie." C'était lors du lancement de sa marque de vêtement à Paris. Anne-Lise Jouenne le recroisera tout prochainement à Rouen où elle ira le voir au zénith "parce que je n'ai pas réussi à avoir de places pour son spectacle à Caen."

De billets d'entrée, elle n'en a pas eu besoin pour assister à un concert très privé d'une autre star du hip-hop français : Ninho. "C'était très cool parce qu'en fait, il faisait sa répétition. Et il 'y avait que nous, les barmen dans la salle. C'était un gros privilège. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient aimé être à notre place."

à lire aussi VIDÉO - Orelsan, plus que jamais roi de Caen

Des millions de vues sur Tiktok

Très présente sur les réseaux sociaux notamment sur Tiktok (elle est suivie par 342.000 abonnés), certaines vidéos d'Anne-Lise Jouenne ont été consultées des millions de fois. Elle y partage ses jonglages avec les bouteilles et shakers, parfois aussi les quelques ratés. Celle qui s'est lancée juste avant le premier confinement rêve maintenant de victoire au championnat de France de flair bartender.