VIDEO - Journée de la Trisomie 21 : "On voit de la beauté là où on n'en voyait pas avant"

Rennes, France

Marcel, trois ans et quatre mois précisément, est un petit garçon presque comme les autres. Atteint de trisomie 21, il doit bénéficier d'une attention encore plus grande de ses parents, Carole et Sylvain. Une vie bouleversée mais une vie extraordinaire ! Le couple, qui habite à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, la raconte sur une page Facebook "l'EXTRAordinaire Marcel". Un quotidien partagé et commenté par de très nombreux internautes.

"J'ai aménagé mon temps de travail" raconte la maman Carole Deschamps, invitée de France Bleu Armorique ce jeudi. "Ce qui a changé en bien c'est notre regard sur toutes les différences; on voit de la beauté là où on n'en voyait pas avant; on relative beaucoup de choses et on apprécie la vie différemment". Marcel va à l'école mais son emploi du temps a été un peu adapté ; l'équipe éducative évoque un petit garçon attentif et qui comprend tout ce qu'on lui dit.

A l'occasion de cette journée dédiée à la trisomie 21, Carole Deschamps relaye une initiative très originale. Cette jeune maman incite les gens à porter des chaussettes de couleurs différentes, ce qu'elle fait elle-même. Un bel encouragement au droit à la différence.

