VIDÉO - Juan José Padilla en soutien au centenaire de la levée des tridents à Nîmes

Traditions : attention danger ! Chasse, corrida, course camarguaise, plus généralement, ruralité, ces marqueurs forts de l'identité du terroir seraient attaqués. Et à l'occasion du centenaire de la levée des tridents - ce dimanche - ses défenseurs - le peuple du taureau entre autres - lancent un appel à manifester.(14H30 à partir de la rue de la république) En 1921, il y a un siècle, la SPA (société protectrice des animaux) attaquait en justice deux corridas organisées aux arènes de Nîmes. Ces plaintes en justice ont soulevé, localement, une très forte indignation (procès perdu et condamnation au dépends). On espère la même colère ce dimanche pour stopper les attaques répétées qui viseraient les traditions locales.

Le pirate, "por su puesto" soutient le rassemblement

Le célébrissime matador (retiré depuis 4 ans) est en visite privée à Nîmes (Gard). Il n'a pas manqué d'apporter son soutien à ce grand rassemblement dit de la levée des tridents. L'occasion également de visiter les arènes du haut en bas, lui, le pirate qui ne les a vues que depuis la piste.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



