VIDEO : Kendji Girac bloqué à l'aéroport d'Alger à cause d'un problème de visa

Le chanteur périgourdin a été bloqué à l'aéroport d'Alger ce jeudi 27 juin à cause d'un problème de visa. Son concert prévu le soir même dans la capitale algérienne est annulé et reporté à une date ultérieure.

Dordogne, France

Le chanteur devait se produire ce jeudi 27 juin à Alger mais il a été bloqué à l'intérieur de l'aéroport à cause d'un problème de visa. C'est ce que le Périgourdin explique dans une vidéo postée à l'intention de ses fans sur les réseaux sociaux. Kendji Girac se dit "dégoûté" et raconte qu'il est resté bloqué plus d'une journée à l'intérieur de l'aéroport et qu'il doit reprendre un vol pour rentrer en France.

Sa société de production a publié un post sur les réseaux sociaux pour annoncer que le concert prévu à Alger serait reporté à une date ultérieure. Le chanteur Périgourdin est en tournée pour son "Amigo Tour", il est sur scène à Nîmes ce vendredi 28 juin.