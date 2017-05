VIDÉOS - Kévin Mayer au Stade Pompidou de Valence avec l'Entente Athlétique Rhône Vercors

Kévin Mayer est au Stade Georges Pompidou, ce dimanche, à Valence pour prêter main-forte à son club l'Entente Athlétique Rhône Vercors 26-07 lors de la finale des interclubs.

Kévin Mayer fait vibrer le Stade Georges Pompidou , à Valence, ce dimanche. L'athlète drômardéchois, vice champion olympique en décathlon est venu prêter main-forte à son club l'Entente Athlétique Rhône Vercors 26-07 (EARV).

Faire un maximum de points pour l'EARV

#Drôme #athlétisme : le champion Kevin Mayer vient prêter main forte à son club l'EA Rhône Vercors 26-07 au Stade Pompidou à #Valence. pic.twitter.com/0bTRdwxjgf — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) May 21, 2017

Le vice champion olympique de décathlon est venu disputer son club, l'EARV, la finale nationale des interclubs 1 B. Kévin Mayer tenait à être présent pour soutenir son club et faire le maximum de points pour l'emmener le plus loin possible. "C'est très sympa d'être à Valence et le club me laisse faire les épreuves que je veux" explique Kévin Mayer.

"Ça me fait une compétition de réglage, c'est un moyen de préparer la saison !"

Kévin Mayer a participé au lancer de disque, de dimanche en fin de matinée, au Stade George Pompidou. Il a réalisé une performance à 50 mètres 13, un record pour lui. Il a cependant été battu par un jeune athlète de Bourgoin-Jallieu qui a lancé à 50 mètres 66.

Kévin Mayer a également participé au saut à la perche, ce dimanche, à Valence. "C'est vraiment bien pour le club que Kévin participe, c'est un moteur, un éclair dans le ciel, un véritable aimant" explique Gilles Sahuc, président de l'EARV 26-07. "Ça nous motive de voir un grand champion comme lui venir en compétition à nos côtés" explique Alicia, membre de l'EARV 26-07.

"Ça nous transcende de voir un tel athlète à nos côtés, on a envie de se dépasser, c'est génial !"

Kévin Mayer : "c'est très sympa d'être ici et ça me fait une compétition de réglage pour préparer la saison". Copier

Photos et autographes

Le vice champion olympique n'a pas pris la grosse tête. Kévin Mayer, très concentré lors des épreuves, affiche un large sourire lorsque des fans lui demandent des photos et des autographes.

Le champion de 25 ans jour le jeu des photos avec plaisir.

Kévin Mayer se prête au jeu des photos et des autographes avec le sourire. © Radio France - Mélanie Tournadre

Kévin Mayer reçoit de nombreuses sollicitations du public mais aussi de ses propres concurrents sur les épreuves de cette finale nationale des interclubs au Stade Georges Pompidou. "Je trouve que Kévin Mayer est simple, humble et très sympathique" explique une maman strasbourgeoise qui a obtenu un autographe pour sa fille qui participe à cette finale nationale des interclubs.

"C'est très bien que de grands athlètes comme Kévin viennent dans ces compétitions et montrent l'exemple aux plus jeunes"

Jeremiah, jeune athlète de 18 ans de Chambéry a concouru au lancer de disque face à Kévin Mayer. A la fin de l'épreuve, il est venu lui demander un autographe pour sa petite sœur fan du Drômardéchois. "Kévin est accessible et prend toujours du temps pour nous parler, nous donner de précieux conseils, je trouve ça vraiment très bien" explique le jeune homme.

Jeremiah, jeune athlète de Chambéry, a obtenu pour sa petite sœur, un autographe de Kévin Mayer. © Radio France - Mélanie Tournadre